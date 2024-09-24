تاج الدين: متابعة دقيقة للقادمين من الدول التي تشهد انتشار أمراض وتطعيمات للأطفال

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شائعات انتقال الكوليرا من السودان إلى محافظة أسوان باعتبارها المنفذ الرئيسي لدخول الأشقاء السودانيين إلى مصر قبل انتقالهم إلى محافظات أخرى.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن "الدولة ترصد جميع الأمراض المنتشرة في السودان وغزة منذ أشهر طويلة جدًا"، مضيفا أن "الرئيس السيسي يتابع هذه الأمراض والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة سواء للسادة اللاجئين أو المقيمين، وهناك متابعة مستمرة لحمايتهم وحماية الوطن من هذه الأمراض".

وأشار إلى أن قضاء مصر على شلل الأطفال منذ فترة طويلة، لم يمنع استمرار حملات التطعيم ضد شلل الأطفال المستمرة لجميع الأطفال؛ نظرًا لوجود بؤر للمرض في بعض الدول المجاورة.

ونوه أن "أي طفل قادم إلى مصر من غزة أو السودان أو أي دولة أخرى يتلقى التطعيمات اللازمة ضد شلل الأطفال.. وهناك متابعة دقيقة لكل شخص قادم من هذه الدول التي تشهد انتشار بعض الأمراض".

وأكد أن الدولة حريصة على متابعة هذه الأمراض، موضحا أن نوع البكتيريا التي تسببت في حالات الإصابة في أسوان "الإيكولاي"، كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في المؤتمر الصحفي