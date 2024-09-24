واصلت المديريات والقطاعات المختلفة بمحافظة سوهاج، لليوم السابع على التوالي جهودها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها 17 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كل الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكل الفئات العمرية.



وبلغ عدد الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال اليوم السابع من المبادرة 75868 نشاطًا، استفاد منها عدد 107 آلاف و104 مواطنين من أبناء سوهاج.



ونظمت مديرية الأوقاف بسوهاج، خلال اليوم السابع من المبادرة 1000 فعالية بجميع مراكز المحافظة، للتوعية بضوابط الخطبة، استفاد منها 20 ألف مواطن، كما نظمت مديرية الشباب والرياضة 4 فعاليات بمركز شباب نيدة، والملاعب المفتوحة، ومركز شباب مدينة سوهاج، ومركز شباب الري، شملت "التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، والمشروع القومي لأطفال التوحد، وشعبة الرياضة والهوايات قدم"، استفاد منها 130 من شباب وأبناء المحافظة.



فيما نظمت مديرية الصحة بسوهاج، عددا من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ وذلك في مجال "الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، قلبك أمانة، خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، خدمات الطب الوقائي والتطعيمات، الخدمات العلاجية والقوافل العلاجية، خدمات مكافحة الأمراض المتوطنة"، وقد استفاد منها 42 ألفًا 204 مواطنين.



ونظمت مديرية الزارعة، 3 فعاليات بقرى "ونينة، وبرديس، وبندر دار السلام"، تضمنت "ندوة إرشادية عن مكافحة القوارض، وزيارات منزلية توعوية عن مكافحة القوارض، وندوة إرشادية عن تطهير الترع والمساقي"، استفاد منها 41 مزارعًا.



ونفذت مديرية الطب البيطري 35 فعالية منها "قوافل بيطرية علاجية، ومسح تناسلي، وإشراف على اللحوم الموردة إلى مدرسة الأمل للصم والبكم، ومدرسة التربية الفكرية للمكفوفين، ومدرسة النور والأمل للصم والبكم"، وحملة تفتيش على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك"، استهدفت قرى "الشيخ يوسف بالمراغة، والعسيرات بالمنشأة، والنزة البحرية بجهينة، ومدينة جرجا، ومدينة سوهاج، وقرية الإصلاح بالبلينا"، استفاد من 5600 مستفيد.



ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، 4 فعاليات، بنجع شرق بقرية تونس التابعة لمركز سوهاج، شملت الفعاليات "ورشة سباكة أولية للسيدات، وندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للسيدات، وحملة لطرق الأبواب، وحملة توعية بمخاطر رش الشوارع بخراطيم المياه".