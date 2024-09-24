قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، إن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في لبنان على خلفية الهجمات الإسرائيلية، "غير مقبولة".

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس"، أمس، تعليقا على الهجمات التي نفذتها إسرائيل على جنوب لبنان، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف المسئول الأممي تعليقا على أوضاع المدنيين أن "الأزمة المتصاعدة في لبنان مرعبة".

وتابع: "اليوم، أُجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم في منطقة مزقتها الحرب".

ودعا جراندي القادة السياسيين لإيجاد حل لـ "الأزمة"، مطالبا بـ "وقف فوري للاشتباكات الجارية".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن استشهاد 492 شخصا وإصابة 1645 آخرين بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.