 شرطة أوسلو تشتبه في أن انفجار قنبلة يدوية أمس له صلة بجرائم العصابات - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 4:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

شرطة أوسلو تشتبه في أن انفجار قنبلة يدوية أمس له صلة بجرائم العصابات

لندن - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 3:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 3:59 م

قالت الشرطة في العاصمة النرويجية إنها تعتقد أن انفجار قنبلة يدوية بوسط أوسلو أمس الثلاثاء له صله بجرائم العصابات، مضيفة أن متورطين صغار السن في الحادث قيد الاحتجاز الآن.

وقالت مسؤولة الشرطة إيدا ميلبو أويستيسي في مؤتمر صحفي إن المحققين يشتبهون في أن القصر الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يتصرفون بالنيابة عن آخرين. ويبلغ عمر اثنين من المراهقين الثلاثة 13 عاما.

ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات، ولكن السلطات أشارت إلى أن الحادث كان ينطوي على إمكانية تدميرية كبيرة.

وقد وقع الانفجار بالقرب من القصر الملكي. وتم العثور على قنبلة يدوية أخرى، ولكنها لم تنفجر، وقامت الشرطة لاحقا بتدميرها بسلام. وقد طٌلب من السكان الابتعاد عن النوافذ.

وقالت الشرطة إنه يبدو أن الانفجار مرتبط بخلاف إجرامي مستمر، واستهدف موقعا تجاريا محليا وليس أفرادا. وقال المحقق جريت لين ميتليد إن المحققين لديهم معلومات إضافية لن يفصحوا عنها .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك