روبيو يدعو خلال اجتماعه مع لافروف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في بيان، إن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، دعا، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، إلى وضع حد لإراقة الدماء في حرب أوكرانيا.

وجرى الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث "كرر روبيو دعوة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى وقف أعمال القتل، وضرورة أن تتخذ موسكو خطوات ملموسة نحو حل دائم للحرب الروسية-الأوكرانية"، وفقا لما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

ولم يصدر في البداية أي تعليق من الجانب الروسي عن الاجتماع.

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، دعما واضحا لأوكرانيا، فيما بدا أنه تغيير في موقفه من الحرب.

وكتب ترامب، بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أوكرانيا "في وضع" يسمح لها باستعادة جميع أراضيها التي احتلتها روسيا.

وأضاف ترامب أن روسيا تبدو "نمرا من ورق" بعد قتال بلا هدف على مدى ثلاث سنوات ونصف".

ولطالما أشار ترامب إلى أن كييف قد تضطر إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.

