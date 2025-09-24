الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف إسرائيل بطائرتين مسيرتين 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع في إسرائيل بطائرتين مسيرتين.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن العملية "حققت هدفها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها".

وأضاف سريع أن العملية "تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

وبحسب سريع، تعد هذه العملية هي الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، "حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق أمس الثلاثاء أهدافًا عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة".

واكد المتحدث العسكري للحوثيين، استمرار عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف النار ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع بعض الإصابات جراء الهجوم.

ومنذ أكتوبر 2023 يواصل الحوثيون مهاجمة مواقع في إسرائيل ويقولون إنها عمليات داعمة لقطاع غزة الفلسطيني.