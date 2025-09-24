مدينة لوفين البلجيكية عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2030

اختارت لجنة تحكيم أوروبية، اليوم الأربعاء، مدينة لوفين البلجيكية عاصمة الثقافة الأوربية لعام 2030 بعد تنافسها مع مدينتي مولينبيك ونامور.

وباتت لوفين عاصمة إقليم برابانت الفلمنكي، خامس مدينة بلجيكية تحصل على هذا اللقب، بعد أنتويرب عام 1993 وبروكسل عام 2000 وبروج عام 2002 ومونس عام 2015.

ويبلغ تعداد سكان لوفين حوالي 100 ألف نسمة وتشتهر عالميا بجامعتها، التي تأسست في القرن الخامس عشر، وهي من أقدم وأعرق الجامعات في أوروبا، ومنها اشتق اسمها اللاتيني "لوفانيوم".

وتشتهر المدينة بتراثها المعماري الفريد مثل مقر البلدية بالساحة الكبرى والمبني على الطراز القوطي في القرن الخامس عشر، ومجمع البيجواز الذي بني في القرن الثالث عشر وقلعة ارنبيرج التي تعود الى عصر النهضة وكنيسة القديس بطرس.

وأطلق برنامج العواصم الثقافية الأوروبية في عام 1985 بمبادرة من وزيري الثقافة اليوناني والفرنسي آنذاك ميلينا ميركوري وجاك لانج، ويهدف إلى احياء الاشعاع الثقافي والسياحي للمدن المختارة، من خلال المعارض والمهرجانات والمشاريع التراثية أو المعمارية.