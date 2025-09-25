وكالة الإمارات للمساعدات تدفع بصهاريج مياه وإسعافات لغزة عبر معبر رفح البري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دفعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اليوم الخميس، بعدد من صهاريج المياه و5 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في إطار استمرار الدعم الإنساني المُقدم للأشقاء الفلسطينيين.

وقالت مصادر بمعبر رفح البري، إن عملية إدخال الشاحنات وصهاريج المياه جرت بالتنسيق مع السلطات المصرية والجهات المعنية؛ وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة داخل القطاع.

وكان ميناء العريش البحري، استقبل سفينة "حمدان الإنسانية" محمّلة بـ7 آلاف طن من المساعدات الإغاثية و5 سيارات إسعاف؛ تمهيدًا لدخولها غزة عبر معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استئناف إدخال شاحنات المساعدات والوقود عبر معبر كرم أبو سالم، بعد توقف استمر 3 أيام بسبب عطلة رأس السنة العبرية.