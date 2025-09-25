البرلمان الكوري الجنوبي يقر مشروع قانون تاريخي لتقنين الوشم دون ترخيص طبي

أقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون تاريخي لتقنين الوشم دون الحاجة إلى ترخيص طبي.

وتسمح كوريا الجنوبية حاليا فقط للأشخاص الحاصلين على تراخيص طبية بممارسة الوشم، ما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم الصناعي التي تفرض هذا القيد.

وظل عشرات الآلاف من فناني الوشم يعملون في الظل داخل البلاد على مدى عقود.

وأقرت الجمعية الوطنية قانون فناني الوشم بأغلبية بلغت 195 صوتا مقابل صفر.

ويأتي تمرير مشروع القانون في وقت تغيرت فيه نظرة الشعب تجاه الوشوم خلال السنوات الأخيرة.

وفي السابق، كان يُنظر إلى الوشوم على أنها مرتبطة بعصابات أو مجرمين، لكنها تعتبر الآن بشكل متزايد شكلا من أشكال التعبير عن الذات، حيث يعرض نجوم موسيقى البوب الكوري (كيه-بوب) وغيرهم من المشاهير وشومهم علنا.

وترجع القيود الحالية إلى حكم صادر من المحكمة العليا عام 1992، اعتبر فيه الوشم التجميلي إجراء طبيا، مستندا إلى المخاوف الصحية التي قد تسببها إبر الوشم والحبر المستخدم.

ولا تطبق السلطات هذه القواعد بشكل صارم، مما يسمح لفناني الوشم بممارسة نشاطهم في الظل.