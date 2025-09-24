تقرير: وفد من الأهلي يطير للبرتغال لحسم صفقة برونو لاج

كشفت تقارير صحفية عن تقدم مفاوضات النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي، من أجل تدريب الفريق الأول، خلال الفترة القادمة.

وذكرت إذاعة تي إس في البرتغالية أن لاج في البداية كان أكثر ميلاً لرفض فكرة تدريب الأهلي، لكن المدرب، بعد حديثه مع أسرته، بدأ يفكر في الانتقال إلى قارة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن النادي الأهلي دخل في محادثات للتعاقد مع برونو لاج، وقد تقدمت تلك المفاوضات في الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن وكلاء لاج يجرون محادثات مع الأهلي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مُشيرةً إلى أن المحادثات قد تقدمت لدرجة أن النادي سيرسل وفدًا إلى البرتغال.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة الإسباني، خوسيه ريبييرو من تدريب الفريق الأول، قبل حوالي 3 أسابيع، على إثر تراجع نتائج ومستوى الأحمر، خلال الفترة الماضية.