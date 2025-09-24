قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من النصيرات، إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يتواصل بشكل عنيف، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم شاحنة تقل نازحين في منطقة تل الهوى، كانوا يحاولون الفرار من مناطق القصف باتجاه وسط وجنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنَين، وفقًا لمصادر طبية فلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش الإسرائيلي فجّر عددًا من المدرعات العسكرية التي سبق أن فخخها بكميات كبيرة من المتفجرات، جنوب منطقة تل الهوى وحيّ الصبرة، جنوب شرق مدينة غزة.

ولفت إلى أنه في سياق متصل، شنت المروحيات الإسرائيلية غارات جوية على منازل في مناطق متفرقة من القطاع، حيث استُهدف أحد المنازل في مخيم 1 فجرًا، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما أسفر قصف آخر على منزل في المخيم الجديد شمال غرب النصيرات عن استشهاد سيدة وإصابة عدد من المدنيين نُقلوا إلى مستشفى العودة.

وأوضح أنه في مدينة خان يونس، استقبل مستشفى ناصر ثلاثة شهداء صباح اليوم، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في مراكز توزيع شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن القناصة والرافعات العسكرية الإسرائيلية استهدفت طالبي المساعدات، ما أدى إلى إصابة 16 آخرين، من بينهم أحد لاعبي كرة القدم في نادي شباب رفح الفلسطينية، في استمرار لاستهداف العاملين في القطاع الرياضي كما في باقي المؤسسات المدنية.

وحول الوضع الطبي المتدهور، أكد أبو كويك، أن المنظومة الصحية في غزة تتهاوى، في ظل الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة، حيث أُغلق مستشفى العيون – الوحيد المتخصص في طب العيون في القطاع – بعد أن فرضت قوات الاحتلال حصارًا على محيطه وأجبرت العاملين والمرضى على النزوح، أما مستشفى الرنتيسي للأطفال، الذي تجاوزت طاقته الاستيعابية 300% في الأيام الماضية، فقد اضطر لإغلاق أبوابه بعد وصول الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى محيطه، في وقتٍ يشهد فيه المستشفى كثافة شديدة لمرضى الأطفال.