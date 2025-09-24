33 شهيدا في غارات إسرائيلية لا تتوقف على غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 33 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ719 للإبادة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد ثلاثة مواطنين بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، وهم: إسماعيل البحيصي، وسام أبو راشد ومحمد السطري.

وقال إن مواطنًا استشهد وأصيب آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأضاف أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، حراء القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة خطاب في مخيم 1 النصيرات وسط القطاع.

وفي السياق، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الهمص على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهدت مواطنة، في قصف للاحتلال على منطقة اليرموك وسط غزة.

من جهته، ذكر مصدر بالمستشفى المعمداني بأن 20 مواطنًا بينهم أطفال استشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال مخزنًا يؤوي نازحين في محيط مبنى بلدية غزة الرئيس قرب ميدان فلسطين (الساحة) بمدينة غزة.

بدوره، استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدة و14 إصابة من بينهم 4 سيدات و5 أطفال و3 إصابات محوّلة من مستشفى الشفاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية والمسيرة على مناطق مختلفة في مخيمات وسط القطاع.