وزيرة الداخلية البريطانية تحذر من خروج خطاب اليمين المتطرف عن السيطرة

قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن خطاب اليمين المتطرف "يخرج عن السيطرة" فيما تعهدت بتحسين الأمن على الحدود.

وفي معرض وصف الحدود الآمنة بأنها " أمر ضروري" من أجل علاقات عرقية إيجابية، قالت إنه يقع على السياسيين مسؤولية عدم السماح للوطنية بأن تصبح قومية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومنذ أصبحت شبانة محمود وزيرة للداخلية أوائل الشهر الجاري، تعهدت بـ" عمل كل ما يتطلبه الأمر لتأمين حدودنا "ومواجهة تحديات قانونية لمنع عمليات الترحيل "عند كل خطوة".

وقالت لقناة أي.تي.في. نيوز، إذا سيطرنا على حدودنا أعتقد هذا سوف يخلق مساحة للشعب البريطاني المحترم بالترحيب بمن يأتون إلى بلادنا وليساهموا".

وتابعت شبانة محمود وهي عضوة بالبرلمان من برميجنهام " أعتقد أن وجود حدود آمنة أمر ضروري للحفاظ على العلاقات العرقية الإيجابية للغاية في بلدنا".

وأضافت "أنا أيضا قلقة حيال صعود اليمين المتطرف، وأنا قلقة للغاية بشأن بعض ما يتردد من خطاب، وأعتقد أنه أمر أصبح خارج عن السيطرة وأنا قلقة بشأن إلى أين قد يؤدي ذلك".