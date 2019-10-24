السعودية تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك لإجبار الميليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام

دعت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك لإجبار الميليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام (مصائد الموت) التي تتسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، واتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه الميليشيا الإرهابية.

وقال عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني فيصل بن سعيد البيشي- خلال كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الجلسة المنعقدة حول (الأعمال المتعلقة بالألغام) إن هذه الميليشيات قامت بتطوير الألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفاءها في البيئة المحلية، مما يضاعف من خطرها على المدنيين، وزرعتها بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية.

كما أعلن عضو الوفد السعودي أن الحوثيين قاموا "بزرع الألغام في جنوب البحر الأحمر، مهددة بذلك أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية والسلم والأمن الإقليمي والدولي، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

وأكد فيصل بن سعيد البيشي أن" المملكة سعت إلى إبعاد اليمن عن حافة الانهيار وتجنيب مواطنيه شبح الموت، وذلك عن طريق مشروع "مسام" لإزالة الألغام الذي أتم عامه الأول في الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية بالغة نظراً لدوره الفعال في إنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء، إذ يسعى المشروع من خلال فرقه الميدانية إلى استكمال تطهير الأراضي والسواحل اليمنية من الألغام التي قام الحوثيون بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية.

وأفاد البيشي أن مشروع "مسام" تمكن حتى يومنا هذا من إزالة أكثر من مئة ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.