اشتباك بين الجيش العربي السوري والجيش الوطني المعارض في الحسكة

اشتبكت القوات الحكومية السورية وعناصر الجيش الوطني المعارض الموالي لتركيا لأول مرة اليوم الخميس في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سورية .

وقالت مصادر من القوات الحكومية السورية في تصريح لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ): "شهدت قرية الكوزلية جنوب غرب مدينة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، اشتباكا بالأسلحة المتوسطة بين الجيش السوري وفصائل المعارضة الموالية للجيش التركي، حيث قتل عنصر وأصيب آخر من القوات الحكومية ".

ومن ناحيته، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، الرائد يوسف الحمود "سيطرة قواتنا اليوم على عدد من القرى في ريف رأس العين الجنوبي الغربي، بعد تقدم قواتنا وسيطرتها على النقاط التي كان يتسلل منها عناصر القوات الحكومية وقسد باتجاه نقاطنا، وتقدمت اليوم قواتنا وأحكمت سيطرتها على كل النقاط التي كان يتم التسلل منها ".

وسيطر الجيش الوطني اليوم على قرى الكوزلية وتل اللبن بريف تل تمر، وعلى قرى المناجير وصوامع الحبوب في المناجير وتل ذياب والأسدية جنوب مدينة رأس العين.

وانتشرت القوات الحكومية مطلع الأسبوع الجاري في مدينة تل تمر /45 كيلومترا شمال غرب مدينة الحسكة/ بعد الهجوم الذي شنته القوات التركية .



