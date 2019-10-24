الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع الحوثيين في صعدة

شنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمال البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الوطني باغتت عناصر الميليشيات في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتالية.

ونقل المركز عن قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي قوله إن فرق الاستطلاع باللواء كانت قد رصدت منذ يومين، قيام الحوثيين بالتحضير لهجوم ضد قوات الجيش، مؤكدا أن عملية الجيش لا تزال مستمرة، تزامناً مع التقدم المستمر لوحدات الجيش وفرار الميليشيات.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.