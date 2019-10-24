 نيكي يرتفع 0.44% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2019 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

نيكي يرتفع 0.44% في بداية التعامل بطوكيو

رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز
رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:48 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:48 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وصعد نيكي 0.44 في المئة إلى 22725.44 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52 في المئة إلى 1646.60 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك