بلغاريا: دخول رئيس الوزراء العزل الصحي لمخالطته نائب وزير مصاب بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البلغارية، عن دخول رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف، و3 وزراء، العزل الصحي، بعد مخالطة نائب وزير أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال بوريسوف: "إنه سيبدأ عزلا صحيا ذاتيا، بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء، الذي كان قد خالطه منذ مدة، بفيروس كورونا"، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وأشار إلى أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها في وقت سابق يوم أمس، قبل اجتماعه في صوفيا مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، كيث كراش، جاءت سلبية.

ونشر بوريسوف على حسابه الشخصي في "فيسبوك": "أنا في انتظار أوامر السلطات الصحية، وحتى ذلك الحين سأظل في عزل ذاتي، آخر مرة اتصلت به، منذ خمسة أيام (نائب الوزير المصاب)".