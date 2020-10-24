 سنغافورة تسجل 14 إصابة جديدة بالكورونا والإجمالي 57 ألفا و965 حالة - بوابة الشروق
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سنغافورة تسجل 14 إصابة جديدة بالكورونا والإجمالي 57 ألفا و965 حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:19 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:19 م

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفا و965 حالة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أنه من بين الإصابات الجديدة 11 حالة وافدة من الخارج، وُضِعوا قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة، وحالتين من المجتمع المدني وحالة من العمال المهاجرين.

ولم تُسجَل حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة، بينما توفي 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى 57 ألفا و844 حالة.


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