ضبط 12 ألف عبوة مكملات غذائية محظورة في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ على 12 ألف عبوة "أدوية فيتامينات، ومكملات غذائية" غير مسجلة بالجهات المعنية، ومهربة جمركيا، ومجهولة المصدر، ومحظور تداولها، وذلك بعد ضبطهم قبل ترويجهم في الأسواق.

وطلب النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عنهم على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، بقيام مسئول مخزن لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، كائن في منطقة باب شرقي، لحيازته كميات كبيرة من الأدوات الطبية، مجهولة المصدر.

وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله المضبوطات، المهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر، ومحظور تداولها في الأسواق، ومعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.