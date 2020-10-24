قال الفنان محمد الشرنوبي، إن «الجواز لطيف»، معقبًا: «مبسوط وسعيد ومستقر، وحسيت إني أنا اختارت صح، وإحنا مناسبين لبعض، حاجة ليها علاقة بالكيميا بينا»، على حسب تعبيره.

وأضاف في تغطية خاصة تقدمها الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة، «مستحملاني وسنداني، ومثال لشريكة الحياة الصح».

وذكر أن فكرة عمل زوجته مع فنانة مثل أنغام يمنحه القدرة على الحديث معها في أمور مهنته، مضيفًا: «الحمدلله بتفهم»، وفق قوله.

وأوضح أنه لم يُعجب براندا رياض منذ المرة الأولى التي قابلها فيها، متابعًا: «حبيبتي بتبقى دكر في الشغل جدا عشان كده مكنش فيه حاجة في الأول، لكن بعدين شوفتها بنوتة جميلة ولذيذة، وشهر ولبست».

وعن أعماله المقبلة، أوضح أن لديه مسلسل «لؤلؤ» وسيكون موجدًا مع نهاية الشهر الجاي، مستطردًا: «وعندي مشروع سينما قريب، وبلحن حاجات وبكتبها لنفسي».

وعن خلافه مع طليقته سارة الطباخ، عقب: «مشاكلي المفروض خلصت، أنا لا موقوف عن الغنا ولا التمثيل ومفيش حكم قضائي بده، وأنا نفسي أخلص ومش عاوز مشاكل لنفسي، فيه خلافات وأنا مستني أشوف إيه اللي هيحصل».

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.