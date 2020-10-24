ناخبو غرب الإسكندرية يدلون بأصواتهم فى انتخابات النواب تحت الأمطار

شهدت منطقة العجمى غرب الإسكندرية، منذ قليل، تساقط متوسط للأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، ولكن ذلك لم يؤثر على سير العملية الانتخابية، وما زال ناخبون يدلون بأصواتهم انتخابات مجلس النواب 2020 فى لجنة مدرسة الفتوح الإسلامية.

وبدأت الانتخابات وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومواد التطهير وتحديد مسافات التباعد بين الناخبين والاالتزام بارتداء الكمامات، بجانب الإجراءات الأمنية الكثيفة أمام وحول المناطق المحيطة باللجان.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2020 في الإسكندرية 216 مرشحًا، موزعين على 6 دوائر للفوز بـ16 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه يتنافس عليهم 69 مرشحا، و3 مقاعد وللرمل يتنافس عليهم 39 مرشحا، ومقعدين لسيدي جابر يتنافس عليهما 26 مرشحا، ومقعدين محرم بك يتنافس عليهما 28 مرشحا، ومقعد للعطارين يتنافس عليه 10 مرشحين، و4 مقاعد للدخيلة يتنافس فيها 43 مرشحا.

كما تتنافس قائمتين "من أجل مصر، ونداء مصر" عن الدائرة الرابعة المُمثلة لقطاع "غرب الدلتا"، والمخصص له 42 مقعدًا، موزعين بواقع "18 مقعدًا للإسكندرية، و20 مقعدًا لمحافظة البحيرة، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح".