تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، حيث يشهد الدوري الإسباني مواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الرابعة والربع مساءً على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

فيما يجمع كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الخامسة والنصف مساءً على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وفي إيطاليا، يلتقي روما مع نابولي في السادسة مساءً، وإنتر مع يوفنتوس في التاسعة إلا الربع مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الممتاز.

وأخيرًا، يشهد الدوري الفرنسي قمة كبيرة ولقاء كلاسيكي، يجمع بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، في التاسعة إلا الربع مساءً على ملعب فيلودروم.

وتستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

برينتفورد × ليستر سيتي 3:00م beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد × توتنهام 3:00م beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد × ليفربول 5:30م beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني الممتاز:

إشبيلية × ليفانتي 2:00م beIN Sports HD 3

برشلونة × ريال مدريد 4:15م beIN Sports HD 1

ريال بيتيس × رايو فاليكانو 6:30م beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × ريال سوسييداد 9:00م beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي الممتاز:

فيورنتينا × كالياري 3:00م Lega Serie A YouTube

هيلاس فيرونا × لاتسيو 3:00م Lega Serie A YouTube

روما × نابولي 6:00م Lega Serie A YouTube

إنتر ميلان × يوفنتوس 8:45م Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي الممتاز:

نيس × ليون 1:00م beIN Sports HD 2

موناكو × مونبلييه 5:00م beIN Sports HD 2

مارسيليا × باريس سان جيرمان 8:45م beIN Sports HD 2