مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تسمح بالاطلاع على محتويات الكاميرات بمنشأة تصنع أجزاء من أجهزة الطرد

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن البرنامج الذي يقوم بمراقبة إيران لم يعد يعمل، بسبب عدم إصلاح طهران لأجهزة التصوير في أحد المواقع النووية المهمة.

وقال جروسي - في مقابلة لشبكة (إن.بي.سي.) الإخبارية اليوم الأحد، إن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول على محتوى الكاميرات في منشأة تتولى مهمة صناعة أجزاء من أجهزة الطرد المركزية بسبب هجوم تخريبي في شهر يونيو الماضي كانت إيران قد اتهمت إسرائيل بارتكابه.

وأضاف أن عدم إتاحة محتوى الكاميرات في المنشأة يضر بجهود الوكالة الدولية من أجل استكمال هدفها بتكوين تصوير عما تقوم به طهران على أرض الواقع.

ولفت جروسي إلى أن هذا الموقف "المقلق" من جانب إيران؛ يدعو لاستعادة موقف كوريا الشمالية حين طردت مفتشي الوكالة عام 2009 ، واليوم فإنه من المعتقد أن لدى بيونج يانج أسلحة نووية.