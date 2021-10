تشتهر دولة الدنمارك بإنتاج بيض فريد من نوعه في العالم، حيث يقوم شعبها باستهلاك نصف الكمية المنتجة منه ويتم تصدير الباقي إلى مختلف الدول، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وذكر موقع "arbdk.info" الدنماركي، أن هذا النوع من البيض يتم تصنيعه في مصنع "Dansk Andels" في الدنمارك، حيث تبلغ كمية الإنتاج اليومية حوالي 220 ألف بيضة طويلة في السنة.

وكشف الموقع عن كيفية تصنيع هذا النوع من البيض حيث تتألف من خطوات عدة، تبدأ بفصل الصفار عن البياض، ثم سكب الأخير في أحواض كبيرة الحجم تدخل بدورها إلى الأفران بدرجة حرارة مرتفعة، وتحتوي على فتحة في الوسط يتم إدخال الصفار من خلالها بعد تماسك البياض جراء التسخين.

وبعد ذلك يعاد تجميد الأحواض مرة أخرى حتى يتماسك الصفار ليصبح بذلك البيض الطويل جاهزا للاستهلاك.

وأشار الموقع إلى أن المصنع الدنماركي المتخصص يقوم بإنتاج نحو 500 بيضة في الساعة الواحدة.

