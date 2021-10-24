الإسكندرية: ضبط 1179 حالة إشغال وتحرير 1348 محضرا وغلق 83 محلا مخالفا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 1179 حالة إشغال من المقاهي وتحرير 1348 محضرا متنوعا وغلق 83 محلا مخالفا و22 مقهى وتحصيل 267 ألف غرامة في حملات متزامنة بأحياء الثغر.



وشدد الشريف، على ضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأية مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.



ونفذت الأحياء بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.



وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 83 محلا مخالفا، و22 مقهى والتحفظ على 1179 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1348 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ267 ألفا على المحلات الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.



وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.