الجيش السوري يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي

مشطت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم الأحد، بتمشيط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي بعد استكمال عمليات التسوية فيها، وذلك في إطار الاتفاق الذي طرحته الدولة.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن "وحدات الجيش بدأت منذ صباح اليوم عمليات تمشيط مداخل وشوارع مدينة الحراك والأراضي الزراعية المحيطة بها ورفع الأجسام الغريبة والخطيرة حفاظا على حياة المدنيين؛ تمهيدا لعودة الجهات الخدمية وممارسة عملها في تقديم خدماتها للمواطنين".

وعززت وحدات من الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها في مدن وبلدات وقرى ريف درعا التي تمت فيها عمليات تسوية وفقا للاتفاق الذى طرحته الدولة السورية في أغسطس الماضي وبدء العمل فيه انطلاقا من حي درعا البلد في مدينة درعا.