محافظ البحيرة: تنفيذ مشروع «جونة تراكي» لمراكب الصيد بإدكو

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.

وأضاف آمنة أنه جار تنفيذ مشروع "جونة تراكي" مراكب الصيد بدون شراع بمركز إدكو، والذي يضم ميناء على مساحة ٨٠ ألف م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنيه، ورصيف سعته ٤٠٠ مركب، بطول ٣٩٠ مترًا.

وأوضح أن المشروع يهدف لتجنب المشكلات والخسائر التي يتعرض لها الصيادين في المنطقة لعدم وجود وسائل أمان على مراكبهم مما يعرضها للتلف، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على دخول وخروج المراكب، تحت إشراف الدولة، مؤكدا حرص محافظة البحيرة على نشاط الصيد، الذي يُعد من الأنشطة الرئيسية بالمحافظة.