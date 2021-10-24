عبد ربه: الإسماعيلي هو من أضاع لقب الدوري على الأهلي

كشف حسني عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في مواجهة الدراويش والأهلي المقبلة في افتتاحية الدوري العام للفريقين، مؤكدًا أنها صعبة ويكفي أن النادي الأصفر والأزرق من أضاع اللقب على المارد الأحمر بالموسم الماضي لصالح الزمالك.

وقال عبد ربه في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يمكن توقع مباراة الإسماعيلي مع الأهلي المقبلة، بالرغم من المشاكل العديدة التى يتعرض لها الدراويش في الفترة الحالية.

وتابع نجم الوسط السابق: "الإسماعيلي هو الذي أضاع الدوري الماضي على الأهلي، ومثل هذه المباريات من القمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك لا يمكن توقعها، ولكنها ستكون ممتعة كرويًا".