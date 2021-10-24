توفيق يستقبل وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا لبحث التعاون الأمني

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استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وزير الشئون الداخلية بجمهورية ألبانيا بليدار تشوشي، الذى يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألبانى.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية فى كلا البلدين وأساليب تدعيمها.

وأعرب الوزير الألبانى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية فى عدد من المجالات الأمنية محل الاهتمام.

من جانبه رحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة نظيره الألبانى للقاهرة، مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى.

وفى ذات السياق أكد وزير الداخلية استعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية فى إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها.