رئيس جامعة المنيا يؤكد ضرورة توسيع قاعدة الأنشطة الطلابية

عقد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اجتماعا مع منسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ لمناقشة تعزيز المهام لمنسقي الأنشطة لتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية، تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الأول.

ووجه فرحات بالسعي لخلق تجارب جامعية جديدة ومبتكرة، يكون من شأنها توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المتنوعة بجميع الكليات، واكتشاف الكوادر الطلابية الموهوبة والقيادية وتشجيعهم علي المشاركة الفعالة في الأنشطة، من خلال إطلاق المبادرات الطلابية، وزيادة فرص التدريب على القيادة والتواصل مع الطلاب.

وأكد ضرورة التواصل الفعال والمستمر من منسقي الأنشطة بالكليات كحلقة وصل بين الطلاب والقيادات الجامعية ونقل آرائهم لمكاتب رعاية الطلاب، وتوعيتهم بأهمية مشاركتهم في الأنشطة، ومتابعة التغذية الراجعة لردود أفعال الطلاب وتفاعلهم على المنصات الإلكترونية للجامعة، والسعي لإكساب الطلاب التعليم والنشاط التفاعلي، موصيًا بأهمية تنفيذ الأنشطة التي تعتمد على الابتكار والإبداع، وتبني المواهب الطلابية وتحفيزها من خلال مراكز رعاية الموهوبين بالجامعة.

وأشار إلى اطلاق مبادرات طلابية تراعي طبيعة احتياج كل كلية لنوعية النشاط، التي ترغب أن يُطبق فيها، وفقًا لشغف كل من طلاب الكليات النظرية والعملية، وبما يلبي احتياجاتهم، على أن يتم تعميم المبادرات التي يصلح تنفيذها بجميع كليات الجامعة، مع تكثيف العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الشباب الجامعي للقيادة.

وصرح بأن الجامعة تفتح ذراعيها لأي مبادرة، أو فكرة تسهم في بناء شخصية الطلاب، وتثري فكرهم، مؤكدًا على رغبة الجامعة في عودة العصر الذهبي للنشاط، من خلال تعزيز الدور الثقافي للجامعة مع طلابها والمجتمع الخارجي، والتركيز على تلك الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثراء الفكر الطلابي لشباب الجامعة وتنمي وعيهم، مؤكدًا إتاحة الدعم الكامل لجميع الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة.