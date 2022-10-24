يستعد الفنان عمرو مصطفى لطرح أغنية جديدة بعنوان ملوش زي، خامس أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم غيرك مين.

وروج عمرو مصطفى للأغنية، من خلال نشر مقطع من الأغنية، عبر مختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: ملوش زي، قريبا على يوتيوب، المصنع.

ويتعاون عمرو في أغنية ملوش زي مع الشاعر مصطفى ناصر، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، وتقول كلمات الأغنية: "قولتله إيه الكلام؟، قالي خير، وأما قال.. قلبي قال كل خير، ملوش زي واللي زيه يبقى زيه ازاي، ده صورته في مرايته هو أحلى منها كتير، مشفتوش حبي له قد إيه".

وسبق وحقق عمرو مصطفى نجاحا كبيرا بأغنية سيبوه، رابع أغاني الألبوم، حيث تقترن الأغنية من تحقيق 2.5 مليون مشاهدة، خلال ثمانية أيام فقط، وتصدر تريند يوتيوب وجوجل خلال 24 ساعة فقط من طرحها.



