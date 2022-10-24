استمرار إزالة تراكمات مياه الأمطار في الحسنة بشمال سيناء

انتشرت سيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء، وذلك بالتزامن مع موجة الأمطار ومواجهة حالة الطقس غير المستقرة.



وبدوره، أصدر سعد بغدادي رئيس المركز والمدينة، تعليماته إلى الإدارات المختصه بالمجلس بدفع المعدات اللازمة بمجلس المدينة بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بدفع سيارات الكسح المجهزة لإزالة وشفط جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المركز، حيث تم بالأمس واليوم رفع وإزالة كمية كبيرة من تجمعات المياه.



وأكد رئيس المدينة، على رفع درجة الاستعداد القصوى برئاسة مركز ومدينة الحسنة؛ لمواجهة الطقس السيئ مع انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم على مدار الساعة والتواصل المستمر مع كل الوحدات المحلية على مستوى مركز ومدينة الحسنة، والجهات الخدمية لتدراك الآثار السلبية ومواجهة الأزمات والطوارئ؛ للحفاظ على سلامة المواطنين.



وشدد على جميع الجهات المعنية ورؤساء القرى بالتواصل المستمر بغرفة العمليات بالمجلس لمتابعة الأوضاع أولا بأول بجميع القرى التابعة مع مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة الخطوط الكهربائية، وجار استكمال الأعمال.