انطلاق جولة جديدة من محادثات التجارة الحرة بين دول الخليج وكوريا الجنوبية

أطلقت كوريا الجنوبية ودول الخليج جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما في العاصمة سول اليوم الاثنين، حسبما أفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة، قولها إن الجولة السادسة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة إن من المقرر أن يبحث الجانبان مختلف القضايا، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، وسبل تحسين ظروف التجارة، والتجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية.

واستأنفت كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في وقت سابق من هذا العام بعد توقف دام 13 عاما، وعقد الجانبان جلستين في هذا الشأن في مارس ويونيو على التوالي.

كان الجانبان اتفقا في عام 2007 على الدفع باتجاه إبرام اتفاقية تجارة حرة، وأجريا ثلاث جولات من المحادثات بين عامي 2008 و2009. لكن المفاوضات توقفت مع إعلان المجلس تعليقها في عام 2010.

وبلغ حجم التجارة بين الجانبين 46.6 مليار دولار في عام 2020، وفقا لبيانات حكومية.