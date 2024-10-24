مصطفى شوبير يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا

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رشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصطفى شوبير لاعب الأهلي للتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى بالقارة السمراء للعام الجاري 2024.

ويتنافس شوبير على الجائزة مع 9 حراس مرمى آخرين، أبرزهم الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والإيفواري يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز)، والتونسي أمان الله مميش (الترجي)، والمغربي منير خاوي (نهضة بركان).

وتضم القائمة أيضا المالي دوجوي ديارا (يانج أفريكانز)، والنيجيري ستانلي نوابيلي (شيبا يونايتد)، والكونغولي ليونيل مباسي (روديز)، والجزائري أسامة بينبوت (اتحاد العاصمة).

يذكر أن مصطفى شوبير مرشح أيضا لجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة رفقة الثنائي حسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو و7 لاعبين آخرين.

ويقام حفل جوائز كاف يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.