القبض على سائق مخمور مشتبه به بعد تجاوزه موكب كامالا هاريس في الاتجاه العكسي بويسكونسن

مر سائق مخمور مشتبه به، كان يسير بسيارته في الاتجاه العكسي، على مسافة متر واحد من موكب نائبة الرئيس كامالا هاريس بعد توقف حملتها الانتخابية هذا الأسبوع في ولاية ويسكونسن.

وكانت هاريس قد انتهت لتوها من حضور تجمع في ضاحية بروكفيلد في ميلووكي، مساء أمس الأول الاثنين، عندما مر موكبها بسيارة تسير في الاتجاه العكسي على الطريق السريع 94 في ميلووكي.

وقال المتحدث باسم مكتب مسؤول مقاطعة ميلووكي جيمس بورنيت لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء إن نوابه الذين كانوا يتبعون الموكب أوقفوا السيارة واقتادوا السائق، وهو شخص يبلغ من العمر 55 عاما من ميلووكي، إلى الحجز بعد أن أظهر أداء سيئا في اختبارات القدرة على الثبات، كما عثر النواب على زجاجة كحول مفتوحة بالسيارة.

وأضاف بورنيت إن الشخص، حسب ما تردد، قال إنه كان متوجها إلى منزله بعد قضاء ليلة بالخارج، ولم يدرك أنه كان يقود سيارته في الاتجاه العكسي على الطريق السريع.