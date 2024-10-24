أكثر من 150 شهيدا وجريحا بقصف للاحتلال لمخيم جباليا

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أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة سقوط أكثر من 150 مدنيا ما بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال 13 منزلا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت إسرائيل العشرات من سكان جباليا وكثفت قصفها المدفعي والجوي لمناطق عدة في قطاع غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجبار مئات العائلات على الخروج من مناطق الإيواء بشمال غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 200 ممن وصفهم بالمخربين من منطقة جباليا منذ بدء العملية العسكرية في المنطقة، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.