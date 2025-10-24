 طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء خريفية معتدلة والعظمى 29 درجة - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء خريفية معتدلة والعظمى 29 درجة

محمد صابر
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 10:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 10:19 ص

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسًا خريفيًا معتدلًا حارًا نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وسجلت العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر المتوسط بين 1.5 و2 متر، ويُوصف بأنه معتدل.

وتهب الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا بسرعة تُقدّر بنحو 26 كيلومترًا في الساعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أوضحت في بيانها الرسمي الصادر اليوم، أن الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، مشيرةً إلى أن العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى تبلغ 31 درجة مئوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك