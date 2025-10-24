تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسًا خريفيًا معتدلًا حارًا نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وسجلت العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر المتوسط بين 1.5 و2 متر، ويُوصف بأنه معتدل.

وتهب الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا بسرعة تُقدّر بنحو 26 كيلومترًا في الساعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أوضحت في بيانها الرسمي الصادر اليوم، أن الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، مشيرةً إلى أن العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى تبلغ 31 درجة مئوية.