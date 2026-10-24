محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة طريق المدرسة اليابانية بالحامول ضمن مبادرة تأهيل الطرق

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تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتمهيد وفرد طبقة السن بطريق المدرسة اليابانية بمركز الحامول، تحت إشراف عمر الزعيقي، رئيس مركز ومدينة الحامول، ضمن مبادرة "تأهيل الطرق" التي تنفذها المحافظة، في إطار خطة تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأكد المحافظ أن أعمال التأهيل تستهدف تحسين حالة الطرق الداخلية وتيسير حركة المواطنين والمركبات ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى والمدن.

وأوضح أن مبادرة "تأهيل الطرق" تعتمد على أعمال التمهيد والتسوية وإعادة استخدام طبقات الأسفلت المتهالكة أو فرد طبقات سن جديدة باستخدام معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بما يعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويسرع معدلات الإنجاز.

وشدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة الميدانية لأعمال التأهيل، والالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستهدفة للمواطنين.