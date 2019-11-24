بولسونارو يستبعد إمكانية إندلاع احتجاجات فى البرازيل

قال رئيس البرازيل جاير بولسونارو، أمس السبت، إن الحكومة البرازيلية مستعدة لمواجهة أي اضطرابات وأعمال شغب فى البلاد، معربا عن قلقه بشأن موجة الاحتجاجات التى تجتاح مختلف أنحاء أمريكا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بولسونارو قوله اليوم السبت، في تصريحات للصحفيين على هامش فعالية عسكرية في ريودى جانيرو إنه لا يتوقع حدوث أى مشاكل في البرازيل.

وأضاف الرئيس بولسونارو "يجب أن نكون مستعدين دائمًا حتى لا نفاجأ بمثل هذه الأحداث.. لايوجد هناك سبب على الإطلاق، حسبما نفهم، لكى تأتي هذه الحركة إلى هنا".

يذكر أن موجات من الاحتجاجات اندلعت مؤخرا في الشوارع بمختلف بلدان أمريكا الجنوبية من الإكوادور وكولومبيا وحتى بوليفيا وتشيلي.