قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية جريمة في غاية الخطورة، وستؤدي إلى كارثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الإثنين، أن بائعي الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية اخترقوا القوانين المنظمة لتداول الدواء، موضحًا أن جميع مراحل إنتاجه وحتى وصوله إلى المريض، يجب أن تكون تحت رقابة الدولة.

وأوضح أنه يتم صرف الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية بدون روشتات، والتي قد تكون مغشوشة أو غير مسجلة، مناشدًا الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بائعي الأدوية إلكترونيًا.

