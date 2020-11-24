مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا في إصابات فيروس كورونا اليومية بلغ 1589 إصابة جديدة، لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 1588 حالة المسجل يوم السبت الماضي.

كما أعلنت المقاطعة عن 19 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بيوم أمس الأحد عندما أبلغ مسؤولو الصحة عن 14 حالة وفاة جديدة.

وسجلت المقاطعة 1484 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 88992 حالة.

ويبلغ إجمالي إصابات كورونا في أونتاريو الآن 105501 حالة، من ضمنهم 3505 حالات وفاة و88992 حالة شفاء. كما يوجد حاليا ما لا يقل عن 507 أشخاص في مستشفيات أونتاريو بسبب كوفيد-19، من ضمنهم 156 في وحدة العناية المركزة.

ومن بين الإصابات الجديدة أبلغت منطقة بيل عن 535 حالة جديدة، وتورنتو عن 336 حالة جديدة، ومنطقة يورك عن 205 حالات.

يذكر أن منطقتي تورونتو وبيل دخلتا اليوم الاثنين في مرحلة إغلاق للحد من تفشي الحالات.