أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مصادقة "لجنة التخطيط" الإسرائيلية على بناء حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس الدولي، يعد استكمالا لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وأسرلتها وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تنظر بخطورة بالغة لاستكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، خاصة تداعيات ذلك على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذه المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتؤدي لحسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.