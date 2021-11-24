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أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكل الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" (حكومية)، اليوم الأربعاء، إن حمدوك وجّه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.

وأفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بأنّ حمدوك سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في الدولة.

والأحد الماضي، وقّع حمدوك اتفاقًا يعيده إلى منصبه بعد حوالي شهر من بدء أحداث السودان والذي وضعه قيد الإقامة الجبرية.

ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بقيادة حمدوك حتى إجراء الانتخابات، وستظل تحت إشراف الجيش.