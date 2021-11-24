أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين في بحر المانش (القناة الإنجليزية)، إلى 31 قتيلا.

وقال الوزير الفرنسي - في تصريحات حول الحادث أوردتها شبكة "سكاي نيوز" - إن من بين الضحايا 5 سيدات وفتاة صغيرة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ استطاعت إنقاذ شخصين يعانيان من انخفاض حاد في درجة الحرارة وحياتهما في خطر.

وأكد أن عمليات البحث ستستمر خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى احتمالية وجود شخص واحد مفقود.

ولفت الوزير إلى أن 255 مهاجرا استطاعوا عبور القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة اليوم، فيما تم توقيف 681 آخرين.

وقال إن المجرمين الحقيقين في هذه القضية هم الأشخاص الذين يسهلون عملية الهجرة بطرق غير شرعية، مؤكدا ضرورة مواجهتهم .. مشيرا إلى اعتقال 4 أشخاص على خلفية الحادث.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت مصرع أكثر من 20 مهاجرا، اليوم الأربعاء؛ إثر غرق زورق في بحر المانش (القناة الإنجليزية)، قبالة سواحل كاليه الفرنسية، خلال محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة من الشواطئ الفرنسية.