الهند: عودة رحلات الطيران الدولية إلى طبيعتها بحلول نهاية العام الجاري

أعلنت وزارة الطيران الهندية أنه من المتوقع عودة عمليات رحلات الطيران الدولية إلى طبيعتها بحلول نهاية العام الجاري، بعد توقف خلال شهر مارس الماضي؛ حيث دخلت البلاد في حالة إغلاق لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وقال أمين الوزارة، راجيف بانسال، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، إنه بموجب ترتيبات، فيمكن لشركات النقل المعنية التابعة للدول تشغيل رحلات طيران دولية للركاب إلى الدول بعضها البعض، وفقًا لشروط معينة.

وتوقفت رحلات الطيران الدولية بالنسبة للهند ماعدا تلك المتعلقة بمهمات الترحيل ونقل البضائع الضرورية مثل الأدوية والغذاء، إلا أنه تم تخفيف القيود المفروضة بمجرد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وكذلك زيادة التغطية في خدمات التطعيم ضد المرض.

كما جرى التفاوض على ترتيبات مع الدول الأخرى لتحظى الهند في الوقت الحالي بـ 25 اتفاقًا يتعلق باستئناف حركة الطيران الدولي للركاب.