إسماعيل هنية: من الخطأ ربط العدوان على غزة بما حدث في 7 أكتوبر

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه أعينهم على الشعب الفلسطيني كما أعينهم على مقاومة الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه لا يجب اختصار القضية في عملية طوفان الأقصى.

وأشار إلى أنّه من الخطأ ربط العدوان على غزة بما حدث في السابع من أكتوبر، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت العدوان منذ 75 عاما.

ولفت إلى أنّ الشعب الفلسطيني يواصل تقديم التضحيات منذ سنوات طويلة، وهي تضحيات لا يمكن المساس بها أو النيل منها.

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.