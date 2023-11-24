عمرو أديب عن هدنة غزة وبدء تبادل الأسرى: «أظن دلوقتي محدش يقدر يجيب سيرة مصر»

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ أصوات هجوم الفلسطينيين على حركة حماس تكاد تكون نادرة، مشدّدا في الوقت نفسه على أهمية الدور المصري في التوصل لهدنة غزة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ الشعب الفلسطيني لديه إرادة فولاذية وأصرّ على العودة لأرضه ومنازله رغم الحجم الكبير من الدمار.

وتحدّث عن الدور المصري في هدنة غزة الإنسانية، قائلا: «أظن الآن محدش يقدر يجيب سيرة مصر سواء كلمة ولا حرف، مصر مكنتش موجودة علشان موصلاتية والجغرافيا والحدود.. مصر تحظى بثقة كل الأطراف».

وأضاف أن الدور المصري كان مساندا ومغيثا وضامنا، موضحا أنّ مطار العريش لم يكن يمكن لأحد يعبر بجواره قبل أربع أو خمس سنوات، إلا أنّ الدولة المصرية استطاعت تحقيق الأمن في هذه المنطقة، لتكون الجسر الإغاثي لغزة.

وأشار إلى أنّ إسرائيل منذ ساعات الفجر، تكثف تحركاتها لمعرفة أين يتواجد الأسرى المحتجزون لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن إخفاء مكان الأسرى أمرٌ يُحسب لكتائب القسام.

ونوه بأن إسرائيل لو كانت قد تمكنت من معرفة مكان الأسرى ومن ثم تحركت لتحريرهم لما كانت قد وافقت على الهدنة مع حركة حماس في غزة.

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.