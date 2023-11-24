منح علي ماهر، مدرب المصري، لاعبي فريقه راحة سلبية ليوم واحد وذلك عقب المباراة الودية للفريق أمام فريق تليفونات بنى سويف.

وانتصر المصري وديًا مساء اليوم الجمعة، أمام فريق تيلفونات بني سويف، بخمسة أهداف على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية عصر بعد غدا الأحد استعداداً لمباراة إنبى بالأسبوع السابع من الدورى والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة على ستاد برج العرب.

وجاء قرار الجهاز الفنى بمنح اللاعبين اجازة 24 ساعة بهدف استعادة الاستشفاء التام جراء المجهود البدنى والعضلى الذى بذل جميع اللاعبين على مدار معسكر بورسعيد المغلق المعسكر المفتوح بالقاهرة والذى تخلله مباراتى فاركو وبنى سويف والتى فاز بهما المصري.