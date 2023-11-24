نشرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قائمة تضم أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أن إسرائيل ستسلم الأسرى المنوي الإفراج عنهم، وهم من الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، والتي بدورها ستنقلهم إلى بلدية بيتونيا، حيث تنتظرهم عائلاتهم وأقاربهم للعودة بهم إلى منازلهم.

وتضم القائمة 39 اسما بينهم 24 امرأة، و15 طفلا وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

قصي هاني علي أحمد - بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

محمد احمد سليمان ابو رجب - الخليل

أحمد نعمان أحمد ابو نعيم - رام الله

براء بلال محمود ربعي - الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

معتز حاتم موسى ابو عرام - الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب - القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

محمد محمود ايوب دار درويش - رام الله

جمال خليل جمال براهمه - أريحا

جمال يوسف جمال ابو حمدان - نابلس

محمد انيس سليم ترابي - نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس

روان نافز محمد ابو مطر - رام الله

مرح جودت موسى بكير - القدس

ملك محمد يوسف سليمان - القدس

أماني خالد نعمان حشيم - القدس

نهايه خضر حسين صوان - القدس

فيروز فايز محمود البو - القدس

تحرير عدنان محمد ابو سريه - نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم - نابلس

ولاء خالد فوزي طنجه - طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات - نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي - نابلس

أزهار ثائر بكر عساف - القدس

رغد نشأت صلاح الفني - طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر - القدس

روضه موسى عبد القادر ابو عجمية - بيت لحم

سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه- نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين- بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي - القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف - قلقيلية

فاطمه بكر موسى ابو شلال- نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي - رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنه - جنين

زينه رائد عبدو - القدس

نور محمد حافظ الطاهر - نابلس



وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.

وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:

- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال